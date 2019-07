Mercato Inter, c’è il rilancio per Dzeko. Ma la Roma fa ancora muro

Mercato Inter, Marotta rilancia per Dzeko e arriva a 15 milioni. Petrachi fa ancora muro, non si muove dalla richiesta di 20 milioni

Edin Dzeko è il grande obiettivo per l’attacco dell’Inter. In occasione delle riunioni in Lega, il dirigente nerazzurro Marotta ha avuto modo di confrontarsi con parte della dirigenza della Roma. L’ad ha fatto sapere che è disposto ad alzare l’offerta a 15 milioni di euro.

Tuttavia, ancora, per i giallorossi non sono abbastanza. Petrachi non si muove dalla richiesta di 20 milioni e, come fa sapere Sky Sport, il bosniaco ha dato una buonissima impressione a Fonseca. I capitolini, in questo momento, accetterebbero anche il fatto che Dzeko vada a scadenza.