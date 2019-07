Mercato Inter, idea Sturridge a costo zero per l’attacco

Mercato Inter, dalla Spagna rimbalza la notizia di un interessamento per Daniel Sturridge. Il giocatore si è svincolato dal Liverpool

L’ultima idea di mercato per l’Inter di Antonio Conte si chiama Daniel Sturridge. Il giocatore è prendibile a costo zero poiché è attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto col Liverpool. È quello che sostiene Marca.

Nei giorni scorsi l’attaccante era stato avvicinato anche al Bologna ma il suo ingaggio è parso troppo fuori portata per i felsinei. Chissà che adesso Conte non possa ritenere l’inglese utile per il suo gioco.