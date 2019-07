Mercato Inter, Marotta pensa a Leao come alternativa a Dzeko e Lukaku

Mercato Inter, Rafael Leao è l’alternativa a Dzeko e Lukaku. Il calciatore del Lille rappresenta il piano B di Marotta

L’Inter continua a incappare in diverse difficoltà per arrivare a Dzeko e Lukaku, i due obiettivi prediletti per l’attacco. Per questo motivo Giuseppe Marotta valuta altri profili per dare il prima possibile a Conte (come promesso) la rosa al completo.

Sportitalia lancia con prepotenza il nome di Rafael Leao, che ha suscitato non poco interesse in casa nerazzurra. È lui il piano B del dirigente qualora i pezzi grossi non riuscissero ad approdare a Milano.