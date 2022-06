Allegri e la Juve alla ricerca di un sostituto per Chiellini: il preferito è Koulibaly. Ecco i dettagli

La Juve e Max Allegri sono alla ricerca di un sostituto di Giorgio Chiellini in vista della prossima stagione.

Secondo Tuttosport, il preferito del tecnico bianconero è Koulibaly del Napoli. Il colpo non è facile, ma Cherubini sta studiando il modo per provare a prenderlo in estate.