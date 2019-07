Mercato Juve, Paratici vigile su Lukaku. Possibile un clamoroso scambio

Mercato Juve, Paratici piomba nuovamente su Lukaku. Il dirigente bianconero potrebbe inserire nella trattativa Paulo Dybala

Avrebbe del clamoroso quanto lanciato da Sky Sport in serata. Secondo l’emittente televisiva la Juve non ha mollato la presa su Lukaku. Paratici, dopo i primi approcci di qualche settimana fa, ha ripreso i contatti per il belga.

Nella trattativa potrebbe clamorosamente entrare Paulo Dybala, per quello che sarebbe uno scambio. L’argentino, infatti, potrebbe essere la carta giusta per convincere il Manchester United. Doveroso sottolineare che si tratta ancora solamente di un’idea.