Mercato Juve, scambio Cancelo-Danilo ancora lontano. La situazione

Mercato Juve, le ultime sullo scambio tra Cancelo e Danilo. Trattativa ancora in fase iniziale, si discute su alcuni fattori

Mentre si tratta e si parla dello scambio tra Dybala e Lukaku, al contempo tengono banco anche i discorsi per quello tra Cancelo e Danilo. Nelle ultime ore si è riaperta la trattativa già venuta fuori nei mesi scorsi ma, come fa sapere Sky Sport, ancora è tutto in fase iniziale.

Questo perché, innanzitutto, manca l’accordo sulle rispettive valutazioni dei giocatori. Il portoghese viene valutato di più rispetto al brasiliano, per cui il Manchester City dovrebbe versare un conguaglio economico nelle casse della Juve. Inoltre non c’è ancora neanche la stretta di mano sul possibile ingaggio del classe ’91, che in Inghilterra guadagna 5 milioni.