Mercato Lazio, esce Milinkovic entra Yazici: giorni decisivi

Mercato Lazio, per un Milinkovic che va un Yazici che viene. L’operazione rimane onerosa, si attendono i 90 milioni del serbo

Le trattative di Milinkovic Savic e Yazici viaggiano in parallelo. Nel momento in cui il serbo si trasferirà al Manchester United, ecco che la Lazio si fionderà definitivamente sul turco per rimpiazzarlo. Il giocatore non ha disputato l’amichevole col Parma per un lieve infortunio, e questo potrebbe rappresentare un indizio di mercato.

La cifra richiesta non è indifferente: il Trabzonspor chiede 20 milioni di euro. L’affondo decisivo arriverò nel momento in cui nelle casse di Lotito entreranno i 90 milioni dalla cessione di Milinkovic.