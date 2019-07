Mercato Lazio, per Badelj ipotesi francese. Ecco il club interessato

Mercato Lazio, Badelj in uscita dai biancocelesti. Sul croato forte l’interesse del Bordeaux: contatti tra i club avviati

Milan Badelj è un nome in uscita dalla Lazio. Alla sua prima stagione in biancoceleste il croato non è stato tra i protagonisti nello scacchiere di Inzaghi, disputando in totale solo 23 partite.

Adesso per lui è probabile la cessione. Secondo quanto fa sapere Gianluca Di Marzio, il centrocampista piace al Bordeaux. Ipotesi forte quella francese, coi due club in contatto per discutere sul possibile trasferimento.