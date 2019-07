Mercato Milan, i rossoneri piombano su Correa. Pronta l’offerta

Mercato Milan, Massara piomba su Correa della Lazio. Il direttore sportivo ha pronta l’offerta da proporre a Tare: 20 milioni più Cutrone

Milan non soltanto su Veretout. I rossoneri si muovono anche sul fronte offensivo, e hanno individuato in Joaquin Correa il rinforzo corretto. È quanto fa sapere l’edizione odierna de Il Tempo, che rimarca come il club si stia muovendo in maniera concreta.

Massara avrebbe pronta l’offerta da presentare a Tare: 20 milioni più Cutrone, in modo da raggiungere circa cinquanta milioni. Valore ancora leggermente lontano dalle richieste di Lotito, che ne vorrebbe almeno altri 10 per arrivare a sessanta.