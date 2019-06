Mercato Milan, Maldini questa mattina immortalato ad Ibiza a colloquio con un obiettivo di mercato del Real Madrid

Il Milan dà seguito alla visita di cortesia a Madrid di due giorni fa. Quando Maldini e Boban hanno dato vita ad un summit di mercato con la dirigenza del Real. Per fare il punto sul nuovo progetto rossonero, ma anche per valutare alcune tracce in uscita dalle merengues.

Tra queste, per certo, anche Theo Hernandez. Terzino mancino classe 1997 che, questa mattina, è stato immortalato da El Chiringuito a colloquio proprio con Maldini ad Ibiza. Lavori in corso sull’asse Madrid-Milano per mettere a segno il colpo. Il primo ma forse non l’ultimo su quella tratta.