Mercato Milan, viaggio della dirigenza a Madrid. Gli obiettivi dei rossoneri

La dirigenza del Milan si è recata a Madrid per sondare qualche possibilità di mercato. Ceballos e Borja Mayoral i profili che piacciono

La dirigenza del Milan, per intero, è stata attiva nella giornata di oggi a Madrid. Gianluca Di Marzio fa sapere di un incontro con Josè Anguel Sanchez, ovvero il responsabile del mercato dei Blancos. Meeting più conoscitivo che altro, in cui non sono stati conclusi accordi.

Tuttavia i rossoneri potrebbero aver sondato il terreno per due profili che rispecchiano il giusto identikit, ovvero Ceballos e Borja Mayoral. In Spagna presente anche Ricky Massara, ormai del tutto operativo col Milan.