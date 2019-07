Mercato Napoli, ancora viva la pista James. Il giocatore vuole Ancelotti

Mercato Napoli, la pista che porta a James Rodriguez non è ancora tramontata. Il giocatore ha fatto una promessa a Carlo Ancelotti

Nonostante le grosse difficoltà, la pista che porta a James Rodriguez non è ancora del tutto tramontata per il Napoli. I partenopei attendono eventuali segnali, intanto, racconta il Corriere dello Sport, il gradimento da parte del giocatore per la destinazione italiana continua ad esserci.

Il colombiano ha dato la propria parola ad Ancelotti, dopo avergli parlato, sul fatto che si incontreranno nuovamente dopo le esperienze al Real Madrid e al Bayern Monaco. La palla passa adesso ai Blancos, adesso frenati sulle cessioni dagli infortuni di Asensio e Jovic.