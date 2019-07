Mercato Napoli, si riapre la pista Lozano. La situazione

Mercato Napoli, si riapre la pista che porta a Lozano. La valutazione del messicano continua ad essere di 40 milioni di euro

Pepé è in direzione Arsenal, su James Rodriguez la situazione è di totale stallo, e quindi il Napoli è intenzionato a riaprire una trattativa che sembrava ormai accantonata. É quella per Lozano, giocatore messicano del Psv, che continua a piacere dalle parti del Vesuvio.

Sky Sport fa sapere che i partenopei hanno rifatto qualche chiamata per tastare nuovamente il terreno. A giocare a vantaggio del club di Ancelotti potrebbe essere l’uscita degli olandesi dalla Champions League. La valutazione resta di 40 milioni di euro. I rapporti con Mino Raiola, agente del giocatore, non sono idilliaci dopo l’affare Manolas in cui si erano create qualche divergenze.