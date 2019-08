Mercato Napoli, si vira su Zaha? Pronta un’offerta di 65 milioni

Mercato Napoli, il nuovo obiettivo diventa Zaha? Secondo la stampa inglese è pronta un’offerta di 65 milioni per il Crystal palace

Dopo aver incassato i “no” da Pepé e James Rodriguez, per motivi ben diversi, adesso il Napoli non può stare a guardare. L’ultima idea per i partenopei è lanciata dal Daily Mail, testata inglese, che afferma come il club azzurro sia piombato su Zaha.

Secondo il quotidiano il patron De Laurentiis sarebbe pronto ad avanzare un’offerta di 65 milioni al Crystal Palace, per convincere gli inglesi a far partire il proprio attaccante, attualmente in scadenza 2023.