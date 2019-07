Mercato Roma, asse col Monaco. Occhi su un nuovo centrale

Mercato Roma, si intensificano i rapporti col Monaco. A Petrachi piace il difensore centrale Jemerson, brasiliano classe 1992

Gianluca Petrachi è stato di recente a Monaco. È noto l’interesse per i francesi per Defrel e Nzonzi, ma era piuttosto illogico pensare che il d.s. si recasse fino al Principato solo per ascoltare del gradimento. Il Messaggero svela che al direttore sportivo piace un nuovo difensore centrale proprio in forza al Monaco.

Si tratta di Jemerson, brasiliano classe 1992. Ha il contratto in scadenza nel 2020 ed è un nome da poter tenere in considerazione qualora l’obiettivo grosso, ovvero Alderweireld, non dovesse arrivare come in realtà sembra.