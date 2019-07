Mercato Roma, Defrel sempre in uscita. Sul francese un nuovo club

Mercato Roma, Gregoire Defrel rimane sempre in uscita. Oltre al Cagliari sul francese è piombato forte l’interesse del Monaco

Gregoire Defrel rimane sempre in uscita dalla Roma. Nonostante Fonseca lo stia utilizzando tanto in questa fase pre stagionale, il francese continua a non essere nei piani della società. Gianluca Petrachi si è recato di recente a Monaco per qualche discorso di mercato.

Sky Sport fa sapere che con la squadra del Principato si è parlato proprio dell’attaccante. Per Defrel quindi adesso è una corsa a due, poiché è sempre molto forte l’interesse del Cagliari che vorrebbe affiancarlo a Pavoletti.