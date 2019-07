Mercato Roma, due club francesi su Nzonzi. Ecco cosa frena le trattative

Mercato Roma, Marsiglia e Monaco in pressing per avere Nzonzi. I due club francesi frenati dall’alto ingaggio che percepisce il giocatore

Steven Nzonzi è, con l’arrivo di Diawara e Veretout, uno dei nomi in uscita in casa Roma. Petrachi può utilizzarlo per rinfoltire le proprie casse, ma piazzarlo non è semplice. Sky Sport fa comunque sapere che su di lui si è registrato il forte interesse di due club francesi.

Si tratta di Lione e Marsiglia, che stanno spingendo non poco per avere il campione del mondo. Al contempo sono frenati dall’alto ingaggio che Nzonzi percepisce attualmente in maglia giallorossa.