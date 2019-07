Mercato Roma femminile, al lavoro tra entrate e uscite. Tutti i nomi

Mercato Roma femminile, la società è a lavoro per la rosa in vista della nuova stagione. Tutti i nomi in entrata e in uscita dalla Capitale

La Roma femminile è al lavoro per costruire la rosa della prossima stagione. Quella passata è stata la prima annata ufficiale della squadra giallorossa. Un progetto fortemente voluto da tutta la società, Pallotta in primis, che ha subito un ottimo riscontro in termini di seguito da parte dei tifosi. I risultati sportivi sono stati positivi: quarto posto in campionato alle spalle di colossi come Juve, Fiorentina e Milan e una semifinale di Coppa Italia raggiunta. Assolutamente non male.

Ma Betty Bavagnoli, tecnico della Roma, non vuole fermarsi qui: «Stiamo già pensando alla prossima stagione e lavorando sul mercato. Abbiamo sempre dichiarato di voler alzare l’asticella per fare meglio dello scorso anno», aveva dichiarato l’allenatore a Radio Sportiva qualche settimana fa. È la volontà generale della società, quella di andare a competere con le squadre che l’hanno preceduta in graduatoria. Per questo motivo la dirigenza è a lavoro in maniera assidua sul mercato. Si cercano dei profili che siano in grado di dare maggiore esperienza in vista della prossima annata, qualità mancata (in maniera comprensibile) durante quella trascorsa.

Manuela Giugliano rispecchia in pieno le caratteristiche della giocatrice che piace alla Roma: giovane, di qualità e con già tante partite alle spalle. È lei il profilo che si cercherà di portare dalle parti di Trigoria dopo essersi separata col Milan. Elisa Bartoli avrà avuto sicuramente modo di raccontarle la piazza giallorossa durante il mondiale condiviso in Francia. L’altro nome in entrata è di Kaja Erzen, pronta ad approdare nella Capitale superata l’esperienza col Tavagnacco. Si registrano anche nomi in uscita. Jenny Bitzer ha già salutato la società con un post Instagram a fine stagione. Oltre lei, si separeranno della Roma Martina Piemonte e Luisa Pugnali. La settimana entrante potrebbe essere decisiva per tutte le ufficialità del caso.