Mercato Roma, la situazione dell’attacco giallorosso tra entrate e uscite

Mercato Roma, Schick non convince Fonseca. Petrachi a lavoro per portare in giallorosso due attaccanti: tutti i possibili nomi

Paulo Fonseca sta valutando attentamente il reparto attaccanti che ha a disposizione nella sua Roma. Se Dzeko gli sta dando risposte confortanti nonostante l’odore di partenza, lo stesso non può dire di Schick. Il ceco ha deluso, e per questo rimane sul mercato. Così, se l’ex Samp dovesse salutare e il bosniaco dovessero salutare, servirebbero due centravanti.

La Gazzetta dello Sport fa sapere che Junior Moraes e Ben Yedder sono i profili più caldi. Per Higuain non si registrano passi in avanti anche se una piccola speranza sopravvive, mentre appaiono improbabili i nomi di Icardi e Falcao.