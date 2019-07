Mercato Roma, si sfoltisce la rosa. Monaco in pressing su Nzonzi e Defrel

Mercato Roma, Petrachi a lavoro per sfoltire la rosa. Su Nzonzi e Defrel è piombato il Monaco. L’attaccante piace anche in Italia

Gianluca Petrachi lavora anche per sfoltire la rosa della Roma. Attualmente in casa giallorossa sono più di 30 i giocatori presenti, ragion per cui molti dovranno salutare. Si cercherà di piazzare coloro che non rientrano le progetto tecnico, come Defrel e Nzonzi.

I due, secondo Tuttosport, hanno attirato le attenzioni del Monaco. In particolare l’attaccante è molto richiesto anche da altri club, Cagliari e Aston Villa su tutti.