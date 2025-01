Mercato Sampdoria, tutti i nomi per l’attacco: Accardi segue questi profili! La lista completa

Mercato Sampdoria, tutti i nomi per l’attacco: il direttore sportivo Pietro Accardi segue questi profili! La lista completa

La Sampdoria si prepara ad essere protagonista in questo calciomercato di gennaio, con il ds Accardi che segue molti profili per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Semplici. In attesa di novità sulle cessioni, il ds blucerchiato è attento ai nomi per l’attacco, così da affiancare un nome d’esperienza a Coda e Tutino.

A riguardo ha fatto il punto Il Secolo XIX, che parla di almeno 5 i profili seguiti dalla Samp: da Alberto Cerri ad Andrea Petagna, passando per Raimondo, Gytkjaer e lo svincolato Niang. Più indietro ad oggi il nome di Gianluca Lapadula, in uscita dal Cagliari ma per il quale manca la contropartita.