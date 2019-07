Mercato Torino, accelerata per Viviano. Prossimi giorni decisivi

Mercato Torino, Viviano rimane il preferito come vice Sirigu. Dal Portogallo fanno sapere che la settimana prossima sarà decisiva

Il Torino è al lavoro per portare all’ombra della Mole un secondo portiere affidabile in grado di affiancare Sirigu. La preferenza è ricaduta su Emiliano Viviano, attualmente in forza allo Sporting Lisbona.

Direttamente dal Portogallo, precisamente il quotidiano A Bola, fanno sapere come i granata siano convinti di ingaggiare l’ex Sampdoria e Fiorentina. In quest’ottica appare importante la prossima settimana: Bava proverà a sfruttare il fatto che Viviano non rientra nei piani dei lusitani.