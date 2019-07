Mercato Torino, la situazione su tutti i nomi in entrata

Mercato Torino, Bava continua a lavorare su Verdi e Viviano. Per l’attaccante possibile accelerata dopo il Debrecen

Il mercato del Torino non è ancora decollato. Bava sta comunque lavorando a fari spenti per puntellare la rosa a disposizione di Mazzarri. Le priorità per il club granata sono un fantasista e il secondo portiere.

Riguardo Simone Verdi, il possibile affondo sarà portato avanti dopo la sfida di ritorno col Debrecen. Si pensa, fa sapere Tuttosport, a una proposta di prestito oneroso con obbligo di riscatto. Al contempo si lavora su Viviano: il portiere, il cui cartellino appartiene allo Sporting Lisbona, ha voglia di tornare in Italia. Costerebbe un milione di euro.