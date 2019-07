Mercato Torino, si continua a puntare Verdi. L’agente del giocatore però frena: «Non c’è nessuno accordo e non ho appuntamenti»

Simone Verdi rimane l’obiettivo primario per il Torino. Il suo agente ha fatto chiarezza sulla possibile trattativa tra i granata e il Napoli. Le sue parole a cm.com:

«Col Toro non c’è nessun accordo e non ho appuntamenti in agenda con loro. Siamo in attesa di capire cosa ci comunicherà il Napoli. Non è detto che resti in Campania ma non sappiamo neanche se andrà via».