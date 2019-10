Mertens: «Mi sento napoletano. Hamsik? Se supero il suo record lo chiamo»

Dries Mertens si racconta, i suoi sette anni al Napoli, i record e il sogno scudetto

Dries Mertens è l’idolo dei napoletani, tanto che a Napoli lo chiamano ‘Ciro Mertens’. Il belga ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali della Lega Serie A. Ecco le sue parole : «Quando cantano il mio nome mi fa bene, dopo un gol è ancora più bello. Dopo sette anni qui mi sento napoletano. Ho tanti amici, ho conosciuto tante persone e mi fa piacere. La gente ha visto che da quando sono arrivato qua do tutto in campo e fuori dal campo provo a vivere come i tifosi. A Napoli è bello vivere, mi piace essere qui. Parlo la lingua, è tutto perfetto».

CAMPIONATO ITALIANO – «Il calcio in Italia è una bellissima malattia, la gente è malata di calcio. Dai giovani fino ad arrivare agli anziani. Da me al piano di sopra vive una signora che avrà circa 75 anni, non lo so, e tutte le mattine viene a dirmi: ‘Hai giocato bene eh, complimenti’. O, se ho giocato male, mi dà qualche schiaffo e mi dice che potevo fare meglio». HAMSIK – «Superare Marek? Può essere di sì. Le ultime partite lui ha fatto ancora tanti gol, spesso su mio assist. Forse ho sbagliato a dargli tanti passaggi (ride, ndr). Se batto il suo record lo chiamo sicuro. Ma prima devo riuscirci e speriamo che possa farlo. Chi l’avrebbe detto sette anni fa… È una cosa bella, significa che per Napoli sei stato importante».