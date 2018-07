Mertens, la Roma sonda il terreno con il Napoli

La Roma vuole Dries Mertens e contatta il Napoli. Difficile però che il club partenopeo dedica di privarsi del belga

Tra i calciatori cercati dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo c’è anche l’attaccante del Napoli Dries Mertens. Il club giallorosso, stando a quanto riportato da Sportitalia, avrebbe già contatto la società partenopea con l’intenzione di capire se ci siano reali possibilità di arrivare al giocatore belga. Al momento non si hanno altre informazioni in merito, ma risulta difficile che il club di Aurelio De Laurentiis possa accettare di aprire una trattativa con i capitoli: Ciro, come sono soliti chiamarlo i tifosi azzurri, è infatti ritenuto incedibile dal Napoli, soprattutto in Italia.