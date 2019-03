Messi choc: «Soffro di pubalgia. La Juve può vincere la Champions. Icardi? Non l’ho capito»

Leo Messi ha parlato ad un’emittente argentina, facendo il punto sulla sua stagione, rivelando di soffrire di pubalgia

Leo Messi si racconta. La stella del Barcellona ha rilasciato un’intervista alla radio argentina Club 947 parlando della stagione in corso e del suo nemico-amico Cristiano Ronaldo: «Cristiano Ronaldo? Rispetto molto la Juventus, è una grande candidata a vincere la Champions League e con Cristiano lo è ancora di più. Era bello averlo nella Liga per il prestigio che dava a tutto il campionato, sarebbe bello riaverlo».

Poi Messi parla della sua vita privata, rivelando particolari choc: «Tutti parlano di me e inventano, ma la realtà è solo una: dalla pausa di dicembre soffro di pubalgia, mi alleno poco e non riesco a giocare tutte le partite. La pubalgia è complicata, non è un problema che si risolve da un giorno all’altro. Ora sto meglio, ma non sono guarito. Ho ancora bisogno di curarmi».

Non sono mancate delle frecciate a Mauro Icardi, attaccante dell’Inter: «Non ho capito bene le dichiarazioni di Mauro Icardi. Non so a cosa si riferisse ma di sicuro nessuno è mai stato maltrattato nello spogliatoio della Nazionale. Con Icardi penso di aver giocato due partite, ma non so cosa sia successo a lui per poter dire che il gruppo era sbagliato. Ognuno poi cerca di fare il proprio gruppo e se non ti avvicini non vuol dire che tutto è sbagliato. E’ successo anche a me: in un gruppo ci sono i più grandi e i più giovani, non vuol dire essere trattato male».