Messi gratis da gennaio 2021? City in pole position ma l’Inter e Suning ci sono

Lionel Messi potrebbe liberarsi a zero a partire da gennaio 2021: Manchester City in pole position ma l’Inter c’è

Con ogni probabilità Lionel Messi rimarrà al Barcellona ancora un anno, salvo poi liberarsi a giugno 2021 a zero. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l’argentino così facendo sarebbe libero di firmare la sua futura squadra a partire dal 1 gennaio 2021. Sul tavolo di Messi ci sono tre scenari.

Il primo porta al Manchester City di Guardiola. In questi giorni convulsi il contatto tra i Messi e la cupola spagnola del City (Guardiola, Soriano, Beguiristain) c’è già stato (anche se il papà Jorge l’ha negato) e sarebbe andato a buon fine se non ci fosse stato l’imbroglio della clausola e della più che probabile causa legale. Il City non ha voluto rischiare, e l’appuntamento tra Leo e Pep sembra essere stato solo rimandato.

Il secondo porta ad un incredibile permanenza della Pulce a Barcellona attendendo le elezioni di marzo e dando tempo al nuovo presidente di presentargli il suo progetto economico e sportivo. Al Camp Nou può tornare Joan Laporta, che con Messi ha vinto 3 delle 5 Champions del Barça. E non è astruso pensare che l’ex presidente stia facendo pressioni sui Messi perché aspettino, perché non si precipitino, perché gli diano una nuova chance restando ancora un anno al Barça.

Infine l’ultimo scenario è quello che riguarda da vicino l’Inter. Ovvero che i nerazzurri riescano a riprendere il filo interrotto di comunicazione con i Messi convincendo gli argentini che il piano cinese, trainato dalla forza di Suning, sia attrattivo e soprattutto pronto a vincere. Finora non ci sono riusciti, ma a quel punto, saremo già nel 2022, si saprà con discreta certezza a che punto sarà la nuova Inter, tanto in Serie A come in Champions. L’Inter ha sempre avuto dei vantaggi rispetto agli altri corteggiatori di Messi, e una buona stagione potrebbe rafforzarne la posizione.