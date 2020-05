Messi su Lautaro Martinez: «Non so se ci sono trattative, ma è impressionante»

Lionel Messi, numero dieci e capitano del Barcellona, è intervenuto ai microfoni del Mundo Deportivo. Ecco le sue parole su Lautaro

Il numero 10 del Barcellona Lionel Messi è intervenuto in una lunga intervista ai microfoni del Mundo Deportivo. Tra i tanti temi toccati anche quello relativo all’eventuale trattativa tra il club azulgrana e l’Inter per Lautaro Martinez:

«Non so se ci sono state trattative, non ne ho veramente idea. Penso di averlo già detto, Lautaro è un attaccante impressionante. È forte e completo, dribbla bene e sa come proteggere la palla».