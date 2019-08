Ex presidente Palermo: «Ci penserei 10 volte prima di vendere Dybala»

Guglielmo Micciché, ex presidente del Palermo negli anni in cui Dybala giocava in rosanero, ha parlato così di una sua possibile partenza

Micciché, ex presidente del Palermo negli anni in cui, in rosanero, c’era un certo Paulo Dybala, ha parlato del giocatore e di una sua eventuale partenza dalla Juve ai microfoni di Tuttomercatoweb.

«In un’eventuale operazione del genere per me ci guadagnerebbe maggiormente il Manchester United che la Juventus. Per lui sarebbe una gran bella sfida, ma per me Dybala può rendere al massimo in qualunque contesto, visto le sue qualità tecniche. È un calciatore ancora giovane, brillante, tecnico e che sa fare gol. In Inghilterra le marcature sono meno strette e il tatticismo molto più marginale rispetto all’Italia. Il prezzo del cartellino lo fa il mercato, ma io uno come Dybala non lo venderei neanche per tutto l’oro del mondo. O quantomeno ci penserei 10 volte prima di privarmene» ha dichiarato l’ex presidente.