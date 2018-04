Il padre di Reina: «Juventus incubo, il Napoli è da record»

Miguel Reina, padre di Pepe, parla del Napoli e della Juventus e fa un parallelo con il Real Madrid degli anni sessanta e settanta

Questa Juventus è per il Napoli quello che il Real Madrid è stato per il Barcellona (e anche per l’Atletico Madrid) tra gli anni sessanta e settanta. Lo dice Miguel Reina, padre del portiere azzurro José Antonio Reina. Il figlio gioca nel Napoli ma andrà al Milan a fine stagione, il papà è stato portiere del Barcellona per otto anni e non è mai riuscito a soffiare il titolo di campione di Spagna al Real Madrid. Lo ha fatto solo ai tempi dell’Atletico Madrid e oggi ha qualche rimpianto. A La Gazzetta dello Sport ha parlato della rivalità Real-Barcellona paragonandola a quella tra Juventus e Napoli.

«La Juventus è un incubo per il Napoli così come lo era per me il Real Madrid. Real e Juventus sono potenti e vincenti, ci hanno tolto tanti titoli. Ho vinto il campionato con l’Atletico Madrid, una gioia del genere la merita pure mio figlio. Il Napoli batte tutti i record, che deve fare di più?» ha affermato Miguel Reina. Questi sarà al San Paolo all’ultima del figlio con il Napoli, poi ci sarà il passaggio in rossonero. Domani invece la Champions League mette di fronte Real e Juve, non proprio le squadre più amate in famiglia.