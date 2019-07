Mihajlovic, la vicinanza dei tifosi del Bologna: l’emozionante striscione

I tifosi del Bologna si stringono attorno a Sinisa Mihajlovic per la sua malattia. L’emozionante striscione dei supporter

La notizia della malattia di Sinisa Mihajlovic ha sconvolto il mondo del calcio. L’allenatore spiegherà le sue condizioni di salute in una conferenza stampa, ma, nonostante non si sappia ancora molto, non mancano gli attestati di stima e vicinanza, soprattutto da parte dei tifosi del Bologna.

«Sinisa non mollare, Bologna è con te» si legge in uno striscione che i tifosi del club rossoblù hanno realizzato per l’allenatore serbo, che ha preso per mano la squadra a gennaio e l’ha portata alla salvezza.