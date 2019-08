A tutto Mirabelli: «Icardi si brucia la carriera con Wanda, su Aubameyang al Milan…»

L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato ai microfoni Tele Radio Stereo del mercato e di Inter

L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato a Tele Radio Stereo del mercato a un mese dal gong finale e degli acquisti fatti da Inter e rossoneri. Le sue parole.

ICARDI – «Icardi è la situazione più delicata, è una telenovela assurda. Lui è un bravissimo ragazzo e un attaccante che mi piace tantissimo, ma l’Inter fa bene a far rispettare il suo blasone. Può perdere un attaccante importante, ma non perde la faccia. Wanda Nara ha scombussolato i piani, mi spiace per il ragazzo perchè poteva avere una carriera importante, ma la sta bruciando»

MILAN – «Sta costruendo una squadra giovane, ha una buona struttura. Si sta muovendo bene, ma non in modo così importante per poter insidiare la Juve. Servirebbero due-tre top per fare il salto di qualità»

AUBAMEYANG – «Eravamo lì per chiudere, avevamo l’accordo con il ragazzo e quasi quello con il Borussia. La trattativa di Bonucci ci ha spiazzato, non avevamo più la giusta potenzialità economica»