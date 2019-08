Milan, 90 milioni di rosso: no all’aumento di capitale

Le ultime in casa Milan dopo il Consiglio d’Amministrazione tecnico tenutosi ieri. Conti in leggero miglioramento ma sempre in rosso

Ieri si è tenuto un CdA tecnico in casa Milan che è servito a tracciare un bilancio per quanto concerne la relazione finanziaria annuale rossonera. C’è stato un miglioramento dei dati. Secondo Tuttosport, il passivo previsto è di 85-90 milioni (al 30 giugno 2018 il rosso in bilancio era di 120 milioni).

I conti potrebbero comportare nuovi esami da parte della Uefa a ottobre in tema di Fair Play Finanziario. La proprietà ha deciso di non garantire alcun aumento di capitale. Il Milan oggi ha una gestione costi-ricavi non sostenibile e bisogna porre un rimedio allo scompenso per far quadrare nuovamente i conti.