Milan, l’abbraccio dei tifosi a Cafù dopo il dramma – FOTO

La tifoseria milanista è nota per osannare i suoi campioni del presente, ma con un sentore nostalgico delle grandi annate in cui il Diavolo dominava in Italia e in Europa.

In quel grande Milan, la fascia destra era occupata da Marcos Cafù. Il terzino brasiliano ha avuto un grave lutto: il figlio è morto a soli 30 anni. I tifosi del Milan, con uno striscione, hanno voluto stringersi a lui.

We join our fans from the Curva Sud in sending you and your family our warmest wishes, @officialcafu 🙏

Ancora una volta, ci uniamo all'abbraccio della nostra Curva per Marcos Cafu 🙏#MilanInter #SempreMilan pic.twitter.com/XuAtcvf0b8

— AC Milan (@acmilan) September 21, 2019