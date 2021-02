Milan, attacco da record: 45 gol in 21 partite, ecco da quanto non accadeva

Le quattro reti segnate al Crotone hanno fatto lievitare l’attacco del Milan a 45 gol dopo 21 gare di campionato

Il Milan ha passeggiato sul Crotone a San Siro riprendendosi con merito la testa della classifica. Ibrahimovic e Rebic (una doppietta a testa) sono stati i mattatori del match che hanno permesso all’attacco rossonero di lievitare a 45 gol fatti.

Numeri impressionanti e che – come riporta Opta – non si vedevano da 15 anni dalle parti di Milanello. La squadra di Pioli ha fatto 45 gol in 21 partite, mentre nella stagione 2005/2006 furono 47.