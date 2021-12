Milan, Bakayoko: «Salernitana in difficoltà, ma sarà un match complicato»

Bakayoko, ai microfoni a Milan Tv nel pre partita contro la Salernitana, ha parlato del match in programma tra poco

Bakayoko, intervenuto ai microfoni a Milan Tv nel pre gara contro la Salernitana, ha parlato del match di oggi pomeriggio. Le sue parole.

DICHIARAZIONI – «Sarà una gara difficile, loro sono una buona squadra anche se in difficoltà. Dobbiamo vincere per la classifica e speriamo di restare in alto. Sono pronto ad aiutare il gruppo a vincere».