Milan, Bennacer: «Derby? È il primo grande match, dobbiamo vincere»

Milan, Bennacer presenta l’imminente sfida contro l’Inter: «Il derby dobbiamo vincerlo, è il primo grande test. Inter squadra forte»

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan arrivato in estate, si appresta a vivere il suo primo derby da rossonero. A tal proposito ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfono di Sky Sport:

«Il derby è più importante per i nostri tifosi, per noi è una gara da tre punti. Milan-Inter è comunque una gara che tutti vogliono giocare. Non si può dire chi è più forte delle due, vediamo sul campo. Dobbiamo vincere perché è il primo grande test, l’Inter una grande squadra».