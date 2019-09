Milan, Bennacer: «Derby? Gara tra due squadre che vogliono vincere»

Milan, Bennacer parla dell’imminente derby: «Sarà una partita con grande intensità, tra due squadre che vogliono vincere»

Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, ha parlato al Match Program ufficiale della società in vista del derby. Ecco le parole del centrocampista:

«Sarà una bella partita, con grande intensità, tra due squadre che vogliono vincere. Vediamo come andrà. Il mister mi parla tanto per farmi crescere. Io sono ancora giovane, qua imparo tutti i giorni. È un grande allenatore. Voglio dare tutto e far vedere loro cosa posso fare per la squadra».