Il Milan attende con ansia il risveglio di Piatek, non al meglio né in rossonero né con la Polonia. Bierhoff spiega i problemi del n°9

Il Milan ha bisogno di una scossa per sperare di centrare gli obiettivi stagionali, ed è fondamentale che Piatek riesca a trovare la continuità persa sul piano dei gol.

Bierhoff ha analizzato il momento no del polacco a Mediaset: «Attaccanti come lui devono sbloccarsi psicologicamente, senza cercare il motivo per il quale non segni».