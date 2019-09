Milan, Biglia: «Vinciamo il derby. Su Piatek e Icardi…»

Biglia carica il Milan in vista dell’attesissimo derby contro l’Inter: «Vincere non sarebbe un colpo. Icardi? Hanno Lukaku e Lautaro»

Lucas Biglia si tiene stretto i tre punti conquistati a Verona e pensa al derby contro l’Inter: «Lavorare con un risultato positivo è più facile, deve essere una carica in più. Sappiamo di non aver fatto una bella prestazione, ma tre punti ci aiutano in vista del derby. Noi sfavoriti? Vincere non sarebbe un colpo».

Il centrocampista del Milan teme i nerazzurri: «L’assenza di Icardi non è un vantaggio, hanno due attaccanti fortissimi come Lukaku e Lautaro. Piatek? Spero che continui a segnare e faccia più gol dell’anno scorso», si auspica ai microfoni di Sportmediaset.