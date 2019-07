Milan, Boban svela un retroscena: «La chiamata dei rossoneri? Un anno fa»

Milan, Boban a Milanello nel primo giorno di lavoro della squadra svela un retroscena: «La chiamata dei rossoneri? Un anno fa»

In occasione del primo giorno di lavoro a Milanello per il Milan di Giampaolo, la dirigenza rossonera ha incontrato la stampa. «Chi dice che non siamo ambiziosi si sbaglia, purtroppo abbiamo a che fare con delle restrizioni – le parole di Boban -. Non ho alcuna paura di fallire, ne ho solo di non provare».

Boban svela poi un retroscena sul suo ritorno in rossonero. «Un anno fa c’era stata una telefonata, ma non era il momento giusto. Ora sì: non mi è costata nulla la scelta, perché è una scelta di cuore e di vita. La scelta più grande della mia vita».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24.COM