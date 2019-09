Milan, Boban sul derby: «Difficile da descrivere, rivalità bellissima»

Milan, Boban parla dell’imminente derby: «Difficile descriverlo, in questa gara non esistono delle motivazioni extra. Vigilia diversa»

Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, ha rilasciato un’intervista ai canali social ufficiale della società in vista del derby della prossima giornata. Ecco le sue parole:

«Non ci sono parole per descrivere il derby, se non l’hai giocato è difficile da comprendere. Non si immagina con quanta forza, passione e passione si gioca questa gara. La vigilia è diversa rispetto tutte le altre partita, per il derby non esistono motivazioni extra. Ti potrebbe stravolgere dalle emozioni. La rivalità è storica e bellissima».