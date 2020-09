Milan Bologna, i convocati di Pioli: Rebic c’è

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di questa sera contro il Bologna. Torna Rebic, assente invece Pobega che potrebbe andare allo Spezia.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Laxalt.

Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Diaz, Kessie, Krunic, Paqueta, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Castillejo, Colombo, Ibrahimovic, Maldini, Rebic.

