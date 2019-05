Milan-Bologna streaming e probabili formazioni: dove vederla

Milan-Bologna streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere il match valido per la 35ª giornata della Serie A 2018/2019

Milan-Bologna streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 35° turno della Serie A 2018/2019. Lunedì 6 maggio alle ore 20.30, allo stadio ‘Meazza’ di Milano, i rossoneri di Gennaro Gattuso ospitano la squadra di Sinisa Mihajlovic nella gara conclusiva del 35° turno di campionato. Milan settimo in classifica con 56 punti e reduce dalla sconfitta sul campo del Torino; Bologna (37) quindicesimo e proveniente dalla vittoria casalinga sull’Empoli. Nella gara d’andata, le due squadre pareggiarono per 0-0 al ‘Dall’Ara’. Adesso la sfida si ripropone: rossoneri per rientrare in zona Europa, rossoblù per avvicinare la salvezza aritmetica.

Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Milan-Bologna

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: lunedì 6 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 20.30

Dove vederla in streaming e tv: Sky Sport Serie A – Sky Go – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Marco Di Bello (sez. Brindisi)

Milan-Bologna, probabili formazioni

MILAN – Gattuso, oltre al lungodegente Bonaventura, conta le indisponibilità di Romagnoli (squalificato), Calabria e Caldara (stagione finita per entrambi). I rossoneri potrebbero essere schierati con un inedito 4-2-3-1: Gianluigi Donnarumma in porta, Abate, Musacchio, Zapata e Rodriguez in linea di difesa; a centrocampo Biglia è favorito dal 1′ su Bakayoko per fare reparto con Kessie. Sulla trequarti ecco Suso, Paquetà e Calhanoglu a supporto dell’unica punta Piatek (da non escludere anche un impiego di Cutrone dall’inizio con Suso in panchina, in un possibile 4-3-1-2 con Calhanoglu in linea mediana e Paquetà trequartista).

BOLOGNA – Mihajlovic, senza gli squalificati Mbaye e Soriano e l’infortunato Mattiello, non serba grossi dubbi sulla formazione da schierare. Rossoblù previsti in campo col 4-3-3: Skorupski in porta, Calabresi, Danilo, Lyanco e Dijks in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Svanberg, Pulgar e Dzemaili. In attacco, si scalda il tridente formato da Orsolini, Palacio e Sansone.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Biglia, Kessie; Suso, Paquetà, Calhanoglu; Piatek.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Svanberg, Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Palacio, Sansone.

Leggi anche LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA