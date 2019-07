Milan, Borini: «Ronaldo il miglior calciatore al mondo. Kessie e Reina…»

L’attaccante del Milan, Fabio Borini, ha rilasciato una lunga e divertente intervista tramite i canali ufficiali rossoneri

Tramite una divertente e scherzosa intervista, l’attaccante del Milan, Fabio Borini, ha parlato di vari argomenti tra cui la sua vita privata. Ecco le sue parole: «Cristiano Ronaldo è il miglior calciatore del mondo perché lavora più degli altri. Il cantante della squadra? Forse Pepe, lo sentivo già dai tempi del Liverpool che cantava già presto. Dell’Inghilterra mi piace tutto, dal clima al cibo, che voi odiate».

«Che papà sarò? Giocherellone perché voglio giocare e devo cercare di non far spendere troppo a mia figlia. Chi si sveglierà di notte? Non io. Un compagno che può fare da baby sitter? Ricardo Rodriguez, è sempre calmo, dorme spesso, si rilassa. Magari gli passa un po’ di zen alla bimba. A chi faccio calciare il rigore che salva il mondo? Lo calcio io, segno sicuro. Non Kessie, comunque».