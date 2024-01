Milan, il nonno di Romero: «In lui rivedo Messi, sul Boca…»

Le parole di José Romero, nonno dell’attaccante del Milan, sul futuro di suo nipote in rossonero. I dettagli

Il nonno di Luka Romero ha parlato a Radio Mitre del futuro dell’attaccante al Milan e dell’interesse del Boca Juniors.

LE PAROLE– «Luka è davvero bravo, non lo dico perché è mio nipote. Ha qualità importanti ma ha fatto tutto di fretta. Ha lasciato il Maiorca per la Lazio a 16 anni. Andare in club così grandi quando sei così giovane può essere un azzardo. Ha buona tecnica, in lui rivedo qualcosa di Messi. Ovviamente mi piacerebbe se venisse al Boca, in questo modo non dovrei andare in Italia per vederlo e posso tutelare la mia salute visto il pericolo del coronavirus. Se avrà questa fortuna, sono certo che non gli peserà. Penso che l’interesse del Boca per lui sia serio: ci sono stati dei colloqui e Luka ha dato l’ok per iniziare le trattative. Se tutte le condizioni saranno soddisfatte e sistemeranno la parte economica…»

