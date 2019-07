Milan, Calhanoglu è sicuro: «Questo può essere il mio anno»

Milan, parla Calhanoglu: «Questo è un gruppo con tanta qualità. Può essere il mio anno. Futuro? Resto al Milan, mai avuto dubbi»

Hakan Çalhanoğlu ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del centrocampista del Milan:

«Questo è un gruppo composto bene, è forte e c’è tanta qualità. Venendo in Italia il mio calcio è cambiato completamente: si corre di più e c’è più attenzione alla fase difensiva. Per carattere non ho mai mollato e so bene di avere ancora margini di miglioramento. Questo può essere il mio anno. Mi sento un giocatore del Milan e non ho mai avuto dubbi sul restare, sono felice qui e l’ho detto al mio procuratore».