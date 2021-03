Milan, Calhanoglu inarrestabile: gol e assist con la Turchia

Hakan Calhanoglu ancora protagonista con la propria Nazionale. Gol e assist per il centrocampista del Milan con la Turchia

Hakan Calhanoglu ancora protagonista con la propria Nazionale. Dopo due minuti di gioco contro la Lettonia, il centrocampista del Milan ha regalato un assist per il gol di Karaman.

Calhanoglu si è ripetuto al 33esimo del primo tempo, trovando la rete del temporaneo due a zero. Per lui si tratta del terzo assist di seguito con la maglia turca: un segnale positivo anche per il finale di stagione con la squadra di Stefano Pioli.