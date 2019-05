Il Milan vede la Champions, San Siro risponde: venduti già 50mila biglietti

Si avvicina Milan-Frosinone: rossoneri a caccia della qualificazione in Champions, e i tifosi rispondono prontamente

Il Milan ospiterà il Frosinone, ormai retrocesso. I rossoneri sognano un posto in Champions League in vista della prossima stagione, e sono tenuti a vincere le prossime partite di campionato, sperando anche in un passo falso dell’Atalanta.

Il pubblico del Diavolo sa bene l’importanza del match contro i ciociari: per questo è prevista una grande affluenza a San Siro. Sono già stati venduti con una settimana d’anticipo la bellezza di 50mila biglietti per il match. La Curva Sud e tutto lo stadio sono pronti a sostenere il Milan per questa impresa: l’accesso alla Champions è difficile, ma non impossibile.